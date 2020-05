Lupin III: la guida a tutte le serie TV del fantastico ladro

Nel 1967 debuttò Lupin III, un manga di uno sconosciuto Monkey Punch. Il progetto che inizialmente doveva essere breve riscosse più successo del previsto da cui nacque uno dei franchise più famosi al mondo. Ancora oggi infatti le avventure del ladro sono in produzione, come dimostrato dal recente film Lupin III - The First.

I colpi del grande ladro iniziarono nel 1971 con Le avventure di Lupin III, anime composto da 23 episodi e che videro anche una partecipazione alla regia di Miyazaki e Takahata dello Studio Ghibli. Inizialmente la serie doveva avere un taglio più adulto, rispecchiando i contenuti del manga, ma dopo il licenziamento del primo regista Osumi e l'arrivo di Miyazaki e Takahata, la serie fu resa più rilassata e spensierata. Le avventure con la giacca verde arrivarono poi in Italia nel 1979 con alcune emittenti regionali, prima di debuttare su Mediaset nel 1987.

Arriva poi l'edizione con giacca rossa: è Le nuove avventure di Lupin III che in Giappone fu trasmesso dal 1977 al 1980 con ben 155 episodi. Come sempre, anche questa serie divenne popolare in Italia grazie alle trasmissioni su Mediaset che ancora oggi continua a riproporla.

C'è poi Lupin, l'incorreggibile Lupin; la terza serie dedicata al ladro gentiluomo lo vide vestire con la giacca rosa e con Shingo Araki al character design. Composta da 50 episodi, andò in onda in Giappone tra il 1984 e il 1985 mentre in Italia arrivò nel 1987. È anche quella famosa tra la generazione anni '90 con la sua sigla "L'incorreggibile Lupin" cantata da Enzo Draghi.

Si salta poi a tempi recenti, anzi recentissimi, con la quarta serie Lupin III - L'avventura italiana. Distribuita nel 2015 sia in Giappone che in Italia, vide Lupin in giacca blu con vari colpi e avventure messe a segno tra Italia, San Marino e Francia. È anche una delle serie con un filone narrativo generale, al posto delle storie più autoconclusive delle precedenti.

Infine c'è Lupin III - Ritorno alle origini, denominata anche Lupin III Part 5. Nata per festeggiare il 50° anniversario, è composta da 24 episodi suddivisi in 4 archi narrativi. La stagione è andata in onda nel 2018 in Giappone e tra fine 2018 e inizio 2019 in Italia.

Non vanno poi dimenticati lo spin-off La Donna Chiamata Fujiko Mine e i tantissimi special e film televisivi a cadenza quasi annuale, come Lupin III - Goodbye Partner.