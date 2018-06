Lupin III: Il castello di Cagliostro, secondo film della serie, andrà in onda su Italia 1

Mediaset ha aggiornato la sua Guida TV, inserendo nel suo palinsesto un anime dedicato a Lupin III. Sabato 9 giugno arriva, infatti, Rupan Sansei - Kariosutoro no shiro , che nel nostro Paese è arrivato con il titolo Lupin III: Il castello di Cagliostro.

Una curiosità importante è che questo lungometraggio segnò il debutto di Hayao Miyazaki in questo settore. Lupin III: Il castello di Cagliostro fu trasmesso sui canali TV nipponici il 15 dicembre del 1979, mentre nel nostro Paese la prima TV avvenne il 1 gennaio del 1984.

Di seguito la sinossi dello special:

Mentre viaggiano attraverso l'Europa, Lupin e Jigen si imbattono in una ragazza vestita da sposa, Clarise , che sta fuggendo da un losco individuo. I nostri amici la salvano dall'aggressione e la giovane li ringrazia regalando loro un prezioso anello a cui e' particolarmente affezionata. Lupin e Jigen proseguono poi per il castello di Cagliostro, appartenente al Duca di Cagliostro dove Clarise e' in procinto di sposarsi con lo zio, il Conte di Cagliostro per poi diventare Principessa. La giovane pero', a causa delle malvagie mire dello zio, viene imprigionata all'interno della torre del castello e tocchera' nuovamente a Lupin e compagni salvarle la vita mentre Zenigata e' come sempre sulle tracce dell'inafferrabile ladro...

Ricordiamo che l'appuntamento è fissato a sabato 9 giugno su Italia 1 in seconda serata, a partire dalle ore 23:54. Avete visto il 26 maggio l'ottimo OVA intitolato All'inseguimento del Tesoro di Harimao? E state seguendo Lupin III Part 5?