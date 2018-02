Lupin III: Il sigillo di sangue, la sirena dell'eternità arriva su Italia 1 il 24 febbraio

Proseguono gli appuntamenti che Mediaset dedica al franchise di Lupin III, con la messa in onda - prevista per sabato 24 febbraio in seconda serata - di, altra pellicola che compone la lunga filmografia dedicata al ladro gentiluomo di Monkey Punch.

Si tratta, per chi non lo conoscesse, del ventitreesimo special TV del franchise di Lupin, trasmesso per la prima volta in Giappone nel 2011 - ed è la pellicola che precede La principessa della brezza, la città nascosta nel cielo, che Mediaset Italia 1 ha mandato in onda durante l'attuale weekend sempre in seconda serata.

Lupin III: Il sigillo di sangue, la sirena dell'eternità sarà dunque trasmesso su Italia 1 a partire dalle ore 23:00 circa, dopo la messa in onda del consueto film in prima serata del sabato sera - che, per l'occasione, sarà Kung Fu Panda. Di seguito vi indichiamo la sinossi del film:

Lupin viene costretto ad effettuare un furto da una malavitosa che detiene in ostaggio Fujiko. A furto compiuto, Lupin si accorge che la "Scaglia della Sirena", gemma da lui rubata, e' un falso. In seguito, Fujiko rivela l'esistenza di una pergamena antica che conduce ad un tesoro accessibile tramite la Scaglia della Sirena e la Scaglia di Dragone. A tutto cio' si aggiunge una ragazzina di nome Maki che cerchera' di convincere Lupin a prenderla come apprendista.

Appuntamento, quindi, alla seconda serata di sabato 24 febbraio su Italia 1!