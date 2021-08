Lupin III diventa un isekai: ecco il nuovo manga del ladro gentiluomo!

Da Sword Art Online, a The Rising of the Shield Hero, passando poi per Vita da Slime e RE:Zero - Starting Life in Another World, con le sue varie incarnazioni il genere isekai rispecchia e soddisfa tutti i gusti. Quello che non ci saremmo mai aspettati di vedere, però, è un isekai basato sull'iconica opera di Moneky Punch, Lupin III.

Il ladro gentiluomo sta per fare un incredibile salto nel vuoto, gettandosi in un'avventura totalmente inaspettata. Come svelato da MangaMogura, infatti, Lupin III sta per diventare un isekai!

Questa nuova, assurda opera si intitolerà Lupin III: Isekai no Himegimi, e sarà guidata dall'autore Yousuke Saeki e dall'illustratore Keyaki Uchiuchi, entrambi già responsabili in passato di manga isekai.

Al momento, di questa stramba iterazione del franchise non ci sono ulteriori dettagli. Difatti, non ci è dato sapere quando verrà pubblicato il primo capitolo della storia, né tanto meno una sinossi della trama o i temi trattati.

Lupin III: Isekai no Himegimi è dunque ancora nascosto nel buio, un progetto tanto bizzarro quanto interessante. Prima che vengano forniti nuovi dettagli, probabilmente, dovrà passare ancora del tempo, ma data la familiarità dei due artisti con gli isekai la qualità è indubbia.

Cosa ne pensate, questo clamoroso annuncio vi ha incuriositi? Lupin III - La partita italiana sta per arrivare doppiato con Yamato Video. A quanto pare, Lupin III è un grande fan di Superman.