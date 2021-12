Lupin III isekai, il manga spin off conclude la prima parte, ecco quando esce la seconda

Da Sword Art Online a The Rising of the Shield Hero, passando poi per Vita da Slime giungendo a RE:Zero - Starting Life in Another World, con le sue varie incarnazioni il genere isekai ha avuto i suoi grandi titoli. Quello che non ci saremmo mai aspettati di vedere, però, è un isekai basato su Lupin III l'iconica opera di Monkey Punch.

L'ultimo numero della rivista Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten ha pubblicato giovedì il capitolo finale della "Stagione 1" del manga spinoff Lupin III: Neighbor World Princess di Yōsuke Saeki e Keyaki Uchi-Uchi. La "Stagione 2" del manga sarà lanciata nel 13° numero del prossimo anno, il 24 febbraio. Il primo volume del manga sarà pubblicato l'8 febbraio.

Il manga è una storia isekai spinoff del franchise di Lupin III ed è stato lanciato su Weekly Shōnen Champion il 26 agosto. Keyaki Uchi-Uchi è anche responsabile della composizione per l'adattamento manga di Shō Uyoshi di Kaoru Shinozaki e KWKM's Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything With Low-Level Spells (Hazure Waku no "Jōtai Ijō Skill" de Saikyō ni Natta Ore ga Subete wo Jūrin Suru made), una serie di light novel.

Uchi-uchi e Uyoshi hanno lanciato il manga nel sito Comic Gardo di Overlap nel luglio 2019, e Overlap ha pubblicato il quarto volume del manga il 25 giugno. Seven Seas Entertainment sta pubblicando sia le light novel originali che l'adattamento manga in America, e ha pubblicato il secondo volume del manga il 10 agosto.

Il manga di Lupin III del compianto Monkey Punch ha ispirato cinque serie anime televisive, la serie anime televisiva Lupin III: La Donna chiamata Fujiko Mine, diversi film animati e una serie quasi annuale di speciali anime televisivi.

Cosa ne pensate, di questo isekai spin off? Lupin III - La partita italiana sta per arrivare doppiato con Yamato Video.