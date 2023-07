Lupin III: Jigen protagonista di un film live-action in arrivo su Prime Video

L’universo di Lupin III, personaggio ideato dal maestro Monkey Punch che si è liberamente ispirato al ladro gentiluomo di Arsenio Lupin di Leblanc, continua ad espandersi anche anni dopo la morte dell’autore, uscendo dal settore dell’animazione e tornando dopo anni con un film live-action dedicato a Daisuke Jigen.

Ad annunciare questo ritorno, dopo ben 9 anni dal film del 2014, intitolato semplicemente Lupin III e diretto da Ryuhei Kitamura, è stato lo studio d’animazione TMS Entertainment, che detiene i diritti dell’opera, e gli Amazon Studios. È stato infatti pubblicato il primo trailer del film Jigen Daisuke, riportato in cima alla notizia, dove le varie sequenze vengono presentate come contenute nelle pagine di un fumetto, fino a quando l’attore Tetsuji Tamayama non guarda dritto in camera.

Il lungometraggio Daisuke Jigen sarà distribuito su Prime Video il 13 ottobre 2023, contemporaneamente in tutto il mondo, e racconterà una storia del tutto originale e inedita con protagonista il pistolero e amico storico di Lupin, come approfondito nella miniserie anime Lupin Zero pubblicata nel 2022. In questo racconto Jigen sembra riscontrare problemi con la sua fedelissima Magnum, e per questo decide di tornare in Giappone dopo anni alla ricerca del miglior fabbricatore di pistole del paese, che si rivelerà essere anche un abile orologiaio.

A curare la regia è stato chiamato Hajime Hashimoto, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Yoshimasa Akamatsu. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Intanto, vi lasciamo all’omaggio a Lupin III presente in Mission Impossibile - Dead Reckoning - Parte 1, e al nostro speciale dedicato all’evoluzione di Lupin nella serie.