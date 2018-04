Lupin III: L'amore da capo - L'uovo di Colombo, l'11° special TV su Italia 1 il 28 aprile

Mediaset ha aggiornato la Guida TV per il palinsesto delle sue emittenti: grazie al sito web conosciamo la prossima proposta della seconda serata di sabato 28 aprile. Parliamo di Lupin III: L'amore da capo, nuovo special TV della serie animata ispirata al manga di Monkey Punch.

Lupin III: L'amore da capo è l'11° special TV della serie animata ispirata al fumetto cult di Monkey Punch: il suo titolo originale, in lingua giapponese, è Rupan Sansei - Ai no da capo - Fujiko's Unlucky Days, che in italiano è stato tradotto con Lupin III: L'uovo di Colombo.

La pellicola televisiva fu trasmessa nel 1999 in terra nipponica, mentre in Italia fu mandata in onda soltanto nel 2003. Di seguito vi lasciamo la sinossi proposta da Mediaset:

Fujiko entra in possesso del "Documento di Colombo", una carta che rileva dov'è nascosto il tesoro del grande navigatore che comprende anche il famoso "uovo di Colombo". Assalita dal misterioso Nazalloff, che tenta di strapparle la preziosa carta, Fujiko distrugge la mappa dicendo a Lupin di averla memorizzata in ogni particolare. Fujiko, pero', sparisce e Lupin la ritrova tempo dopo in casa di Rosaria, una giovane ladra di reperti archeologici. Fujiko è in stato di shock e ha perso la memoria; inoltre e' sempre inseguita da Nazalloff che agisce per conto del prof. Burton, un noto scienziato intenzionato a tutti i costi ad entrare in possesso dell'"uovo di colombo"...

Si farà qualche salto indietro rispetto al trend cronologico che ha finora rispettato Mediaset, considerato che lo special TV trasmesso ieri sera (sabato 21 aprile), e cioè l'ottimo Lupin III: Tutti i tesori del mondo, è il 16° della serie.

Appuntamento, dunque, a sabato 28 aprile alle ore 23:00 circa su Italia 1.