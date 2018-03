Lupin III - L'elusività della Nebbia sarà su Italia 1, in seconda serata, sabato 31 marzo

Ecco svelato, grazie alla Guida TV Mediaset, la prossima proposta su Italia 1 riguardante Lupin III: sabato 31 marzo, nel solito slot della seconda serata, arriva infatti

Si tratta, per chi non lo sapesse, del 19° special TV della serie animata tratta dal capolavoro cartaceo di Monkey Punch. Fu trasmesso in Giappone, per la prima volta, nel 2007 e si tratta di un remake del tredicesimo episodio della primissima serie del 1971.

Ecco, di seguito, la sinossi di Lupin III - L'elusività della Nebbia:

Alla ricerca di un misterioso "tesoro", di cui parla un'antica leggenda, Lupin, Jigen, Goemon e l'invitabile Zenigata, vengono risucchiati da una macchina del tempo e rimandati indietro di cinquecento anni. Inventore della macchina e' Mamoh, uno scienziato pazzo, venuto dal futuro (ovvero dall'anno 2854) per eliminare Lupin, perche' un suo discendente (Lupin XXXIII) gli ha soffiato la ragazza (ovviamente una discendente di Fujiko). La vicenda si snoda, nel medioevo giapponese, fra regnanti buoni, consiglieri perfidi e sanguinari, e due popoli in guerra. Il tesoro e' ammantato di mistero: all'inizio si pensa che si tratti di un gioiello, poi di una pietra che consente di viaggiare nel tempo e infine sembra possa essere la macchina del tempo stessa...

L'appuntamento, dunque, è alle 22:55 di sabato 31 marzo su Italia 1. Avete visto, ieri sera, Lupin III: La lacrima della dea?