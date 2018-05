Lupin III: L'unione fa la forza - Tokyo Crisis in onda su Italia 1 sabato 2 giugno!

Come al solito vi riportiamo l'aggiornamento del palinsesto Mediaset valido per il prossimo weekend, utile per scoprire quale sarà il prossimo appuntamento dedicato a Lupin III. Sabato 2 giugno, in seconda serata, vedremo Lupin III: L'unione fa la forza, il 10° special TV della serie.

Il vero titolo della pellicola, diretta da Toshiya Shinohara, sarebbe in realtà Lupin III - Tokyo Crisis: Memories of Blaze e fu trasmesso per la prima volta in Giappone nel 1998, mentre in Italia giunse solo nel 2002 con il titolo di Lupin III: L'unione fa la forza.

Ecco la trama del 10° special TV della celebre serie animata che vedremo sul canale Mediaset:

Convinto che in due vecchie lastre fotografiche si nasconda il segreto di uno strabiliante tesoro, Lupin cerca di sottrarle al proprietario, il magnate Michael Suzuki. A sbarrargli la strada trova, come sempre, l'ispettore Zenigata, che proprio per colpa di Lupin viene sospeso dal servizio. Quando però Lupin scopre che il magnate è in realta' un losco personaggio che vuole usare l'ingegneria genetica per creare dei super soldati, Zenigata si allea col suo storico nemico ed insieme incastrano il perfido Suzuki. L'improbabile alleanza dura poco e, appena risolto il caso, Zenigata ricomincia a inseguire Lupin!

L'appuntamento è, come sempre, su Italia 1 nella data di sabato 2 giugno: questa volta la trasmissione inizierà alle 24:00 circa a causa del lungo minutaggio della proposta di Mediaset per la prima serata: Transformers 3 di Michael Bay.