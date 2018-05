Lupin III: La cospirazione dei Fuma, il primo OVA del 1987, sarà su Italia 1 il 19 maggio

Eccoci nuovamente a segnalare un nuovo appuntamento con Lupin III su Italia 1: sabato 19 maggio l'occasione sarà decisamente nostalgica, poiché arriverà il primo OVA della serie datato 1987 e intitolato Lupin III: La cospirazione dei Fuma.

La cospirazione dei Fuma (Fūma ichizoku no inbō), come detto, è il primo OVA in assoluto del franchise, che uscì nel 1987 e fu successivamente trasmesso nei cinema giapponesi per via del grande successo riscontrato, mentre in Italia giunse in formato home video negli anni Novanta per poi essere mandato in onda su Italia 1 nel 2000.

Il film è diretto da Masayuki Ozeki e di seguito vi indichiamo la sinossi proposta da Mediaset:

Tutto comincia durante il matrimonio di Goemon con Marasaki, la bellissima erede dei Suminawa. Regalo della famiglia agli sposi è un'antica anfora, che nasconde all'interno la mappa del tesoro dei Suminawa, tramandata di generazione in generazione. Mentre il rito nuziale è in pieno svolgimento, irrompono nel tempio i Fuma, terribili banditi, che da tempo tentano con ogni mezzo di rubare il prezioso vaso, e rapiscono la sposa. Alla richiesta di scambio tra la ragazza e l'anfora, si oppone il nonno di Murasaki, perché non intende consegnare il tesoro a simili farabutti. A questo punto Lupin decide di entrare in azione...

Dopo la recente messa in onda degli special TV più recenti (Per un dollaro in più e Un diamante per sempre gli ultimi due) Appuntamento, quindi, a sabato 19 maggio in seconda serata su Italia 1, a partire dalle ore 23:00.