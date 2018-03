Lupin III: La lacrima della dea è la prossima proposta di Italia 1 di sabato 24 marzo!

ha aggiornato la propria Guida TV valida per la prossima settimana (sabato 24 marzo): grazie ad essa, sappiamo che il prossimo appuntamento del sabato sera consarà

Lupin III: La lacrima della dea (in lingua originale Lupin the 3rd Sebundeizu Rapusodi, ovvero "Rapsodia di sette giorni") è il 18° special TV della serie anime dedicata al ladro gentiluomo e creata da Monkey Punch, e precede il 19° special - L'elusività della nebbia, che per motivi che ignoriamo è stato escluso dalla programmazione, visto che l'episodio trasmesso ieri sera (sabato 17 marzo) era il 20°, La lampada di Aladino.

La lacrima della dea è diretto da Hajime Kamegaki e uscì in terra nipponica nell'ormai lontano 2006: l'edizione italiana arrivò soltanto nel 2008 e fu diviso in 4 appuntamenti in prima TV dal 4 al 9 luglio su Italia 1.

Di seguito la sinossi dello special TV:

Continuano le avventure di Lupin III e la sua banda. Dopo un ricco colpo alle corse dei cavalli di Manhattan, messo a punto con la connivenza della mafia, Lupin si mette sulle tracce del piu' grande diamante del mondo, chiamato "La Lacrima della Dea". Questa meraviglia e' ricercata nel contempo dalle piu' alte cariche del paese...

Lupin III: La lacrima della dea sarà trasmesso nel solito slot della seconda serata del 24 marzo su Italia 1, quindi a partire dalle ore 22:55. La durata complessiva dello special è di 94 minuti