Lupin III: La lampada di Aladino arriva su Italia 1 sabato 17 marzo

Dopo la messa in onda di ieri (sabato 10 marzo) su Italia 1, Mediaset continuerà a trasmettere gli special TV dinel solito slot della seconda serata di sabato 17 marzo. Questa volta toccherà a

Lupin III: La lampada di Aladino è il 20° special TV della serie animata ispirata al franchise creato dal mangaka Monkey Punch: ieri (sabato 10 marzo) abbiamo assistito invece al 22° special, ovvero L'ultimo colpo, questo perché il 21° altro non è che Lupin III vs Detective Conan del 2009 - già trasmesso alcune settimane fa, seguito dal film "The Movie" del 2013 che ne funge in qualche modo da sequel.

Di seguito la sinossi della pellicola:

Lupin vice una "lampada magica" e si trova in possesso di un genio. Tuttavia, il suo ultimo colpo delle 19:00 e' l'ultima cosa che ricorda. Trovandosi a Singapore, Lupin deve combattere la sua battaglia contro le forze del colonnello Garlic e scoprire il segreto dietro la lampada. Ma ogni volta che l'orologio suona le 19:00, la sua memoria si cancella! Come potra' Lupin comporre questo intricato puzzle, quando non ricorda nemeno quello che sta facendo?!

L'appuntamento, quindi, è fissato a sabato 17 marzo, alle 22:55 su Italia 1, con Lupin III: La lampada di Aladino!