Lupin III: La pagina segreta di Marco Polo verrà trasmesso su Italia 1 sabato 3 marzo

Puntuale come un orologio svizzero, Mediaset ha aggiornato il palinsesto della prossima settimana su Italia 1, fornendoci la Guida TV valida per sabato 3 marzo. Grazie ad essa apprendiamo che il prossimo appuntamento dedicato a Lupin della seconda serata di sabato sarà

Un'avventura tutta italiana, quella del 23° special TV della lunga filmografia dedicata al ladro gentiluomo creato da Monkey Punch (numerazione valida se escludiamo i due speciali crossover di Lupin III vs Detective Conan).

La trasmissione di Lupin III: La pagina segreta di Marco Polo avverrà sabato 3 marzo in seconda serata, a partire dalle 22:55 - subito dopo la messa in onda del film della prima serata, che per l'occasione sarà Kung Fu Panda 2.

Ecco la sinossi del lungometraggio:

Un intrigante mistero porta Lupin e i suoi amici ad affrontare una nuova avventura in giro per il mondo. Sempre suscettibile al fascino di Fujiko, Lupin raggiunge l'Italia, dietro sua richiesta, per cercare un tesoro. Si tratta di una lastra di ardesia andata perduta sulla quale e' incisa parte del racconto de "Il Milione", che conterrebbe gli indizi per ritrovare il leggendario tesoro di Marco Polo...

Appuntamento, dunque, alla nottata di sabato 3 marzo: ricordiamo che, dopo la trasmissione dello special, andrà in onda il quarto episodio de La donna chiamata Fujiko Mine, miniserie spin-off del franchise incentrato sulla bella femme fatale di cui il ladro gentiluomo è invaghito.

Avete visto ieri sera, invece, lo special intitolato Il sigillo di sangue - La sirena dell'eternità?