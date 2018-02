Lupin III: La Principessa della Brezza, sabato 17 febbraio lo special TV su Italia 1

Mediaset prosegue con la programmazione del sabato sera dedicata a Lupin III, come sempre su Italia 1 in seconda serata. Questa volta tocca a un celebre special TV dedicato all'opera di Monkey Punch, intitolato

Per chi non lo conoscesse, si tratta del ventiquattresimo special TV dedicato al celebre franchise con protagonista il ladro gentiluomo, trasmesso in Giappone nel novembre del 2013. La messa in onda di Lupin III: La Principessa della Brezza avverrà in seconda serata, come ogni appuntamento con Lupin del sabato sera ultimamente, per la precisione a partire dalle ore 23:00.

Di seguito vi suggeriamo la sinossi dello special TV.

Il regno di Shaharta è rimasto senza re, dopo la sua uccisione durante un colpo di stato. Nella nuova repubblica che si è creata, il posto di comando viene preso da un giovane primo ministro, inconsciamente manipolato da una società di sfruttamento delle risorse naturali. A opporsi contro questo nuovo regime ci sono i banditi del cielo, abitanti originari del regno di Shaharta, che Lupin conosce durante un colpo fallito a una mostra di gioielli, quando inavvertitamente rapisce il figlio neonato di uno di loro. Questi criminali volanti sanno come trovare il tesoro di Shaharta per riportare la pace nel regno e con l’aiuto di Lupin e della sua gang formeranno una squadra in grado di contrastare gli spietati mezzi della repubblica.”

A seguire, sempre su Italia 1 intorno alle ore 01:00 nella notte tra sabato 17 febbraio e domenica 18 febbraio, verrà trasmesso il terzo episodio di Lupin III: La donna chiamata Fujiko Mine, spin-off dedicato alle origini della sensuale femme fatale di Lupin.

Insomma, appuntamento a sabato notte per una seconda serata tutta incentrata, nuovamente, sul ladro gentiluomo di Monkey Punch!