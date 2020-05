Lupin III: il ladro gentiluomo arriva su Sky e NOW TV con una maratona

Lupin III ha segnato l'infanzia di diverse generazioni non solo giapponesi ma anche italiane. L'anime sul ladro gentiluomo è infatti andato in onda per diversi anni e continua a farlo su diverse emittenti, appassionando grandi e piccoli. In attesa che arrivi Lupin III The First nei cinema italiani, Sky ha preparato una sorpresa.

Sky ha annunciato che dedicherà un intero canale a Lupin III: per dieci giorni, con una lunga maratona, saranno trasmessi su Sky e NOW TV i migliori film televisivi sul ladro. A partire da venerdì 29 maggio e fino a domenica 7 giugno vedremo sul canale 111 di Sky, intitolato per l'occasione Sky Atlantic Lupin III, un pop-up channel interamente dedicato al ladro basettone creato da Monkey Punch.

Durante questi dieci giorni saranno trasmessi 12 dei film di Lupin III targati Yamato Video:

Lupin III: Bye Bye Liberty - Scoppia la Crisi!

Lupin III: Il Mistero delle Carte di Hemingway

Lupin III: Ruba il Dizionario di Napoleone!

Lupin III: Il Tesoro degli Zar

Lupin III: Viaggio nel Pericolo

Lupin III: All'Inseguimento del Tesoro di Harimao

Lupin III: Le Tattiche degli Angeli

Lupin III: Il Segreto del Diamante Penombra

Lupin III: Un Diamante per Sempre

Lupin III: Tokyo Crisis – Memories of Blaze

Lupin III: Walther P38

Lupin III: Tutti i Tesori del Mondo

Il canale 111 sarà visibile da tutti coloro che hanno un abbonamento Sky con servizio HD attivo. I lungometraggi della maratona non stop saranno disponibili anche su NOW TV on demand.