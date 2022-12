Lupin III: il ladro gentiluomo lancia la nuova collaborazione ufficiale con McDonald's

Sono pochi i franchise che hanno alle spalle una storia più che cinquantennale e continuano ad evolversi e ricevere un’ottima accoglienza a livello mondiale come Lupin III. Il ladro gentiluomo nato dalla mente di Monkey Punch è ancora molto seguito e capita spesso che lui e i suoi compagni prendano parte a nuove collaborazioni con grandi aziende.

Per pubblicizzare il servizio di consegna a domicilio di McDonald’s, Lupin, Jigen e Goemon hanno preso parte in un breve, e simpatico, spot pubblicitario. Nel video riportato in calce si nota come Jigen e Goemon osservano una ragazza mentre mangia uno dei panini prodotti dalla catena di fast food più conosciuta al mondo. Colti dai morsi della fame i due si voltano verso Lupin chiedendogli se non dovrebbero andare a prendere dei panini anche loro, e il protagonista dice che possono semplicemente ordinarli tramite l’applicazione ufficiale di McDonald’s Japan.

Qualche secondo dopo una dipendente di McDonald’s si presenta alla porta con uno dei tipici sacchetti della catena. Si tratta del seguito della prima collaborazione iniziata nel mese di settembre 2022. Nel video precedente i tre si avvicinavano ad un McDrive con Lupin che si era dimenticato l’ordine di Fujiko, e Goemon che proponeva di usare l’applicazione dedicata al McDrive.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo simpatico spot nella sezione commenti. Per finire ricordiamo che presto uscirà la serie prequel Lupin III Zero.