Lupin III: Le tattiche degli angeli - il 17° special TV sarà su Italia 1 sabato 14 aprile

Italia 1, come ogni domenica mattina, ha aggiornato la Guida TV che estende la programmazione del palinsesto fino a sabato 14 febbraio: proprio in quella data apprendiamo il nuovo appuntamento dedicata alla seconda serata del sabato, che risponde al nome di Lupin III: Le tattiche degli angeli.

Lupin III: Le tattiche degli angeli è il 17° special TV della serie animata tratta dal manga di Monkey Punch: la prima trasmissione di questa pellicola, diretta da Shigeyuki Miya, sui circuiti televisivi giapponesi risale al 2005, ma in Italia approdò in prima visione soltanto nel 2009.

Vi lasciamo, di seguito, la sinossi dello special televisivo proposta da Mediaset che sarà trasmesso sabato 14 aprile a partire dalle 23:00 circa:

"Lupin ha in mente di rubare un frammento metallico di un UFO custodito presso la base americana Area 51, nel Nevada. Un tipo di metallo molto prezioso per via della sua incredibile resistenza. Sue pericolose avversarie nell'impresa saranno le quattro "bloody angels", che vogliono impossessarsi del frammento a scopo terroristico..."

Lupin III: Le tattiche degli Angeli precede l'uscita de La lacrima della dea, il 18° special TV che Italia 1 ha mandato in onda circa due sabati fa, giacché durante lo scorso (7 aprile) è stato il turno di Green vs Red, il terzo OVA della serie.