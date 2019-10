Lupin III: la nuova collezione Gucci riprende lo stile del personaggio

L'abbigliamento di Lupin III è sempre stato particolarmente elegante, ed è divenuto uno degli aspetti più caratteristici del personaggio con il passare del tempo. Sembra che anche il marcio Gucci se ne sia accorto, dato che ha basato la sua nuova collezione ispirandosi al suo stile peculiare.

Ce lo fa notare un utente di Twitter, Chibuyum, che attraverso un post ha condiviso una foto della nuova linea d'abbigliamento primaverile di Gucci, mettendo a confronto un particolare outfit con quello che Lupin è solito indossare nelle sue apparizioni sul grande schermo.

Come potete vedere dalla comparazione tra il post e l'immagine sottostante, l'ispirazione di Gucci è piuttosto evidente. Il personaggio, creato nel 1960, ha ancora un peso molto significativo, ed è diventato quasi una leggenda dell'immaginario pop, soprattutto dopo la dipartita del suo creatore Monkey Punch.

Lupin desta ancora interesse tra il pubblico, e le sue avventure ancora non si sono concluse. infatti, alla fine di quest'anno il franchise riceverà un nuovo lungometraggio chiamato Lupin The Third The First, che mette in scena il ladro gentiluomo attraverso l'uso della computer grafica. Una tecnica rischiosa che potrebbe anche alienare parte del pubblico se non dovesse rivelarsi soddisfacente, tuttavia prima di giudicare è meglio dargli una possibilità.

Per quanto riguarda la serie animata di Lupin, invece, siamo arrivati alla Parte 5, ed è andata in onda in Giappone lo scorso anno.

Non molto tempo fa una doppiatrice di Lupin ha parlato della possibilità di una pellicola live-action. Il nuovo film in computer grafica di Lupin verrà presentato in anteprima al Romics di Roma, per sapere in che ora sarà proiettato visitate il nostro articolo.