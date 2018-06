Lupin III Part 5: svelato il doppiatore e il character design di Enzo Bron!

Takaya Kamikawa (Anti-Spirale di Gurren Lagann, Maroi di Naruto Shippūden: Blood Prison) doppia Enzo Bron, fondatore della società globale Shake Hanz. Enzo è già apparso nella scena di apertura del primo episodio dell'anime Lupin III Part 5.

L'anime è stato presentato per la prima volta nel blocco di programmazione AnichU di NTV il 3 aprile. Crunchyroll trasmette la serie in giapponese con sottotitoli in inglese, in onda in Giappone. L'anime è previso per la trasmissione di 24 episodi.

Lupin III Part 5 è diretto da Yuichiro Yano, mentre la series composition è affidata a Ichiro Okouchi; il character design dell'anime è di Hiseo Yokobori, le musiche invece sono di Yuji Ohno. Lo staff realizzerà la nuova serie ispirata al ladro gentiluomo creato da Monkey Punch per Telecom Animation Film.

Uno dei personaggi principali è Ami Enan, interpretata dalla doppiatrice Inori Minasen. Infatti è la co-protagonista della serie, assieme ovviamente al ladro gentiluomo.

La nuova serie trasferisce l'ambientazione nella Francia moderna. Mentre Lupin utilizzerà ancora le auto classiche e le pistole tradizionali come il Walter P38, farà uso anche di Internet, dispositivi mobili e altri gadget digitali per affrontare i suoi nemici.

In calce all'articolo potete visionare un character design del personaggio di Enzo. Cosa ne pensate?