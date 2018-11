Lupin III: Part 5 arriverà a dicembre su Mediaset e si intitolerà 'Ritorno alle Origini'

Nelle scorse ore abbiamo avuto l'ufficialità che la quinta serie animata dedicata a Lupin III arriverà su Mediaset a partire da questo dicembre. Abbiamo anche scoperto il sottotitolo definitivo italiano, che sarà "Ritorno alle Origini".

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane che ci hanno informato che il doppiaggio della serie animata Lupin III: Part 5 era praticamente concluso, ora abbiamo avuto, grazie ad un annuncio di Mediaset, la conferma che la trasposizione arriverà finalmente anche in Italia.

A quanto apprendiamo la serie avrà il seguente titolo italiano: "Lupin III - Ritorno alle Origini", e sarà trasmesso su Italia 1 a partire dalle 23:15 del 15 dicembre prossimo. In occasione del debutto assisteremo alla proiezione di tre episodi consecutivi in prima assoluta, mentre la serie, nella sua totalità, è composta di ventiquattro puntate di ventitré minuti ciascuna.

Il titolo può risultare particolarmente interessante per gli appassionati, dato che, considerata l'ambientazione principale dell'adattamento, e cioè la Francia, potrebbe trattarsi di un riferimento a quella che è a tutti gli effetti la patria originaria del nostro ladro gentiluomo.

Ecco a questo punto quella che è la sinossi della serie Lupin III - Ritorno alle Origini:

"La storia comincia con Marco Polo, un sito web dove le persone possono acquistare illegalmente prodotti come droga e armi. L'obiettivo di Lupin è accaparrarsi la valuta digitale che il sito guadagna grazie alle transazioni: è necessaria una chiave per rubare la valuta digitale, per questo Lupin si infiltra nelle Twin Towers, una massiccia struttura di server sotto stretta sorveglianza. Il custode della chiave che incontra Lupin è una geniale ragazza hacker di nome Ami".