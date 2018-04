Lupin III Part 5: la sigla di apertura e le anticipazioni del primo episodio dell'anime

Oggi, martedì 3 aprile, sui circuiti televisivi nipponici debutta il primo episodio di Lupin III Part 5, il nuovo anime della storica serie ispirata alle gesta del ladro gentiluomo sulle pagine del manga di Monkey Punch. Curiosi di ammirare la sigla di apertura del primo episodio?

Potete ammirare la clip in alto: come era facile immaginare, la sigla arrangia con un nuovo sound il tema musicale classico di Lupin III, sfruttando una sonorità da tipica atmosfera francese. Le nuove avventure di Lupin, Jigen e Goemon porteranno il ladro gentiluomo in Francia, braccato come sempre da Zenigata e impegnati in un incarico che li introdurrà nel mondo moderno e tecnologico degli hacker.

Il sito ufficiale di Lupin III Part 5 ci aggiorna anche con la sinossi del primo episodio della serie, che si intitola "Twin Tower no Shojo", "La ragazza delle Torri Gemelle":

"La storia comincia con Marco Polo, un sito web dove le persone possono acquistare illegalmente prodotti come droga e armi. L'obiettivo di Lupin è accaparrarsi la valuta digitale che il sito guadagna grazie alle transazioni: è necessaria una chiave per rubare la valuta digitale, per questo Lupin si infiltra nelle Twin Towers, una massiccia struttura di server sotto stretta sorveglianza. Il custode della chiave che incontra Lupin è una geniale ragazza hacker di nome Ami".

Seguirete Lupin III Part 5? Si tratta della quinta serie televisiva animata, prodotta a quasi cinquant'anni di distanza dal primo, storico anime di Lupin III del 1971.



In calce potete ammirare anche la ending di chiusura dell'anime.