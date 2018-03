Lupin III Part 5: svelata una nuova e spettacolare key visual per il nuovo anime!

è la nuova serie anime dedicata al ladro gentiluomo creato da Monkey Punch: il primo episodio debutterà all'inizio di aprile 2018 e intanto possiamo ammirare una nuova, spettacolare key visual.

Il nuovo poster di Lupin III Part 5 mostra in primo piano tutti i protagonisti, da quelli storici e più iconici come il ladro gentiluomo stesso e i suoi compagni di avventure - Daisuke Jigen, Goemon Ishikawa XIII e Fujiko Mine - fino a nuovi comprimari come la donna in basso a destra.

La ragazza di cui ignoriamo l'identità ha però una doppiatrice nota alle spalle, ovvero Inori Minasen: la doppiatrice è stata svelata recentemente, insieme a due nuovi nomi che presteranno la propria voce ad altrettanti personaggi inediti di cui sono stati rilasciati anche degli artwork che ne svelano il character design.

Lupin III Part 5 debutterà con il primo episodio martedì 3 aprile 2018 ed è diretto da Yuichiro Yano, mentre la series composition è affidata a Ichiro Okouchi; il character design dell'anime di Hiseo Yokobori, le musiche invece sono di Yuji Ohno. Lo staff realizzerà la nuova serie ispirata al ladro gentiluomo creato da Monkey Punch per Telecom Animation Film.

Intanto l'appuntamento per il pubblico italiano con il ladro gentiluomo è fissato a sabato 17 marzo in seconda serata: su Mediaset Italia 1 arriva infatti Lupin III: La lampada di Aladino, 20° special TV della serie.