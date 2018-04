Lupin III Part 5: svelato il numero episodi di cui si comporrà il nuovo anime

debutta proprio in questi primi giorni di aprile sui circuiti televisivi giapponesi. Il nuovo anime dedicato al ladro gentiluomo creato da Monkey Punch ci porterà in un'ambientazione moderna, con nuove storie e comprimari che si affiancheranno ai protagonisti. Pare che sia arrivata la conferma del numero totale di episodi.

Così come è avvenuto, sempre in queste ore, con il numero di episodi totali della nuova serie anime di Tokyo Ghoul:re, è Amazon Japan ad aver svelato la quantità di puntate di cui sarà composto Lupin III Part 5: saranno, in tutto, 24 gli episodi della serie televisiva.

È stato fissato, infatti, il placeholder dedicato al box set Blu-Ray della quinta serie animata ispirata alle gesta del ladro creato da Monkey Punch nell'ormai lontano 1967: la pagina dedicata al prodotto su Amazon Japan indica proprio che sono in tutto 24 le puntate dell'anime.

Una durata che si pone in linea con l'ultima produzione dedicata al ladro gentiluomo: parliamo della quarta serie rientrante nella saga principale, ovvero Lupin III: L'avventura italiana, rilasciata alcuni anni fa e composta da 26 episodi in totale.

Di seguito la sinossi di Lupin III Part 5:

"La storia comincia con Marco Polo, un sito web dove le persone possono acquistare illegalmente prodotti come droga e armi. L'obiettivo di Lupin è accaparrarsi la valuta digitale che il sito guadagna grazie alle transazioni: è necessaria una chiave per rubare la valuta digitale, per questo Lupin si infiltra nelle Twin Towers, una massiccia struttura di server sotto stretta sorveglianza. Il custode della chiave che incontra Lupin è una geniale ragazza hacker di nome Ami".

Seguirete le nuove gesta francesi di Lupin III?