Lupin III: Part 5, l'ultimo episodio svela un segreto sconvolgente

Si è da poco conclusa la quinta stagione dell'adattamento animato riservato alle avventure di Lupin III, intitolata Lupin III: Part 5. L'epilogo ha lasciato di stucco gli appassionati, una volta messo a nudo il più intimo segreto del miglior ladro del mondo, che si è tolto la sua ultima maschera per amore della bella Fujiko.

Ebbene sì, Lupin III getta la maschera, in senso letterale. Nell'episodio che conclude la serie Lupin III: Part 5, ultimo adattamento animato delle peripezie del famigerato ladro, viene infatti rivelata una sconcertante verità: quello che noi credevamo il vero volto di Lupin III, non è altro che l'ennesima maschera, l'ennesimo trucco. Nel climax emotivo della vicenda infatti, Lupin si trova a confrontarsi un'ultima volta con quello che è sempre stato il suo unico vero amore, la bellissima Fujiko Mine.

Proprio durante questo intenso confronto a cuore aperto con la sua amante-rivale, il ladro gentiluomo decide di dimostrare la sua fiducia e la sua devozione alla donna, svelandole il suo più grande segreto. Per farlo Lupin, tra lo stupore e l'incredulità dei fan, si toglie la maschera, come ha fatto milioni di volte, con l'eccezione che questa volta si tratta di quello che credevamo il suo vero volto. Fujiko non può restare impassibile, e bacia il ladro in giacca blu appassionatamente. Sfortunatamente, al pubblico il vero aspetto di Lupin III rimane precluso, salvaguardando per il momento il mistero più incredibile dell'intera storia del franchise.

Ricordiamo che Lupin III: Part 5 è in corso di doppiaggio per l'Italia, anche se ancora non si conosce una possibile data di uscita ufficiale. Ecco quella che è la sinossi della serie:

"La storia comincia con Marco Polo, un sito web dove le persone possono acquistare illegalmente prodotti come droga e armi. L'obiettivo di Lupin è accaparrarsi la valuta digitale che il sito guadagna grazie alle transazioni: è necessaria una chiave per rubare la valuta digitale, per questo Lupin si infiltra nelle Twin Towers, una massiccia struttura di server sotto stretta sorveglianza. Il custode della chiave che incontra Lupin è una geniale ragazza hacker di nome Ami".