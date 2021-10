Lupin III Part 6 su Amazon Prime Video da oggi in simulcast: l'annuncio di Yamato Video

Il ladro gentiluomo di Monkey Punch, nonostante una breve vita in formato manga, ancora oggi dopo tanti anni continua a divertire e appassionare tutto il mondo in formato anime. Sono oltre 50 anni che in TV vengono inviati gli episodi delle varie stagioni, ma per i 50 anni TMS Entertainment ha annunciato Lupin III Part 6.

La trasmissione degli episodi di Lupin III Part 6 è partita il 9 ottobre 2021 in Giappone - tenendo conto del fuso orario - con un episodio numerato come 00. E in Italia? Proprio oggi Yamato Video ha annunciato una collaborazione con Amazon Prime Video che porterà gli episodi di Lupin III Part 6 sulla propria piattaforma in simulcast.

Il post di Yamato Video che potete osservare in basso rivela che già dalle ore 18:55 di oggi 9 ottobre è disponibile l'episodio 00 intitolato "Epoche" con sottotitoli in italiano, una puntata celebrativa che a suo modo saluta il vecchio doppiatore di Jigen, arrivato alla sua ultima apparizione e che dal prossimo episodio lascerà il posto ad Akio Ohtsuka. Dopodiché, ogni sabato la piattaforma di Jeff Bezos distribuirà un nuovo episodio contemporaneamente alla trasmissione nipponica.

Non è il primo progetto di Lupin III che approda su Amazon Prime Video. Negli scorsi mesi era stata infatti annunciata la pubblicazione di Lupin III parte 3 e parte 5 sulla piattaforma di streaming.