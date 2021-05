Lupin III Part 6: il Ladro Gentiluomo torna ad ottobre, ecco il teaser della nuova serie

A distanza di nemmeno 24 ore dai primi leak emersi in rete riguardo un'ipotetico ritorno del Ladro Gentiluomo con una nuova serie anime, in cui era stata mostrata anche una locandina, lo studio di animazione TMS Entertainment ha pubblicato sul suo canale ufficiale di YouTube un breve teaser, che conferma il ritorno a ottobre di Lupin III.

Da mesi tutti gli appassionati dell'opera del maestro Monkey Punch, che ci ha lasciato nel 2019, aspettavano un annuncio inerente al ritorno dell'inarrestabile e irriverente Lupin con una nuova serie animata, e quale miglior momento per annunciarla se non nel corso dell'anno del suo 50esimo compleanno? Per quanto fosse particolarmente attesa il breve teaser che trovate in cima alla pagina ha solo rivelato alcuni dettagli inerenti la prossima avventura, che già dai primi fotogrammi è chiaro che sarà ambientata a Londra.

Un primo piano del Big Ben, quella che sembra essere una locandina strappata riguardante la distruzione di Londra sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale, la classica Fiat 500 color crema distrutta, ordigni esplosivi, sparatorie, figure misteriose nell'ombra, e una giovane ragazza che sembra chiedersi se Lupin sia un eroe o un villain, tutto questo è stato mostrato in rapidissima sequenza nel trailer, prima di specificare che la serie farà il suo debutto ad ottobre.

Nella descrizione del video TMS Entertainment ha presentato la nuova stagione così: "La nuova serie Lupin III Part 6 si svolge attorno al tema del "mistero" con Lupin e la gang che si ritrovano nell'era moderna. Quale sarà il loro prossimo obiettivo?" Appare tuttavia singolare la scelta di non mostrare nessuno dei compagni di Lupin nel trailer. In attesa del ritorno del Ladro Gentiluomo vi lasciamo ad un nostro speciale che ripercorre l'evoluzione di Lupin nel corso degli anni.