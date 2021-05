Lupin III Part 6: il ladro gentiluomo tornerà con un sesto anime secondo un leaker

Nato dalla mente di Monkey Punch, il personaggio di Lupin III ha avuto una breve vita in versione cartacea ma una molto lunga in quella animata. TMS Entertainment da decenni produce anime di Lupin III, arrivato a cinque serie ma accompagnate da speciali, lungometraggi e spin-off.

Mentre su Netflix sono arrivati alcuni film di Lupin III, TMS Entertainment si prepara a un annuncio molto importante per festeggiare i 50 anni dell'anime di Lupin III. Si parlava di un progetto inedito per l'occasione, e l'insider Sugoi LITE rivela di cosa si tratta in attesa di un annuncio ufficiale.

In basso possiamo vedere una locandina di Lupin III Part 6, la nuova versione del ladro gentiluomo. Su sfondo rosso, Lupin ha per metà un viso normale, nell'altra metà invece ha uno sguardo molto più oscuro e adombrato, sottolineato dagli effetti delle ombre e un occhio che brilla di rosso. Il resto del personaggio è parzialmente coperto da aloni rossi che sembrano voler simulare macchie di sangue.

Potrebbe quindi essere protagonista un Lupin molto più oscuro del solito, o coinvolto in faccende più particolari che in passato. A dirigere l'anime ci sarà Eiji Suganuma, animatore e regista giapponese che si è occupato in passato di Karneval, B-Project e Lord of Vermillion. Per altre informazioni, non resta che attendere il comunicato ufficiale di TMS Entertainment.