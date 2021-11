Lupin III Part 6, la parola chiave del secondo cour è 'Donna', ecco la nuova key visual

Il sito ufficiale dell'anime Lupin III Part 6 ha rivelato lunedì che l'anime andrà in onda per una durata semestrale continua, con la seconda metà che debutterà a gennaio 2022. Il sito ha anche rivelato una nuova key visual per la seconda metà dell'anime, che si concentrerà sulla parola chiave "Donna".

La prima parte dell'anime ha debuttato il 6 ottobre: "Il ladro gentiluomo Lupin III è tornato ed è pronto per il suo prossimo colpo, a meno che il leggendario Sherlock Holmes non abbia qualcosa da dire al riguardo! Quando il partner di lunga data di Holmes, il dottor Watson, viene assassinato, nientemeno che Lupin è in cima alla lista dei sospettati. Con Holmes che si avvicina rapidamente, Lupin deve dimostrare la sua innocenza e mettere in ginocchio un'organizzazione oscura chiamata Il Corvo se vuole continuare a vivere per rubare.

Probabilmente, oltre a vedere le vicende che coinvolgeranno Sherlock Holmes, questa seconda parte si concentrerà anche sulle donne amate dal ladro gentiluomo. Lupin III Part 6 è disponibile su Amazon Prime Video in simulcast grazie a Yamato Video.

La nuova serie è incentrata su due parole chiave. "Mistero" è la parola chiave del primo cour mentre "Donna" è la parola chiave del secondo cour. Eiji Suganuma (Lupin III: Prison of the Past) sta dirigendo la serie alla TMS Entertainment. Takahiro Ōkura (Lupin the Third: Part 5) si occupa delle sceneggiature della serie. Hirotaka Marufuji (Lupin III: Goodbye Partner) si occupa dei charachter deisgn.Yuji Ohno (Lupin III) sta componendo la musica. Il compianto Monkey Punch padre di Lupin III è accreditato per il lavoro originale.

Gli scrittori "speciali" includono il regista Mamoru Oshii (Ghost in the Shell, Lamù - Beautiful Dreamer), lo sceneggiatore veterano Masaki Tsuji (Astro Boy), il popolare scrittore di gialli Taku Ashibe (Murder in the Red Chamber), lo scrittore di avventura e fantascienza Akio Higuchi (Zone) e lo scrittore di gialli e suspense Kanae Minato (Confession).

Yumi Matsumiya, Kōichirō Bizen, Hiromasa Ogura, Wataru Nishizawa, Beom Seon Lee, e Yūsuke Takeda sono alla direzione artistica, e Hiromi Miyawaki è il color key artist. Akemi Sasaki è il direttore della fotografia del compositing, e Masato Yoshitake è il responsabile del montaggio. Youji Shimizu è il sound director e Hiromune Kurahashi si occupa degli effetti sonori. La nuova stagione commemora il 50° anniversario di Lupin III.