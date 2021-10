Lupin III Part 6, il ritorno del ladro gentiluomo: quanti episodi avrà la nuova stagione?

Dopo qualche anno dall'ultima stagione, finalmente il ladro gentiluomo torna sul piccolo schermo con nuovi episodi in Lupin III Part 6. Si tratta di una produzione avvincente e con l'ambizione di modernizzare una serie storica per trattare tematiche più serie e profonde quali la caratterizzazione dei personaggi.

Come potete notare voi stessi dalla nostra analisi del primo episodio di Lupin III Part 6, il team dietro allo studio TMS Enterteinment è chiaro: rivitalizzare il franchise con una nuova avventura in quel di Londra. La prima puntata non ha mancato infatti di puntare i riflettori su Jigen che sembra essere intenzionato a lasciare il mestiere dal momento che la figura del ladro sta perdendo di fascino ai suoi occhi. Cambiamento, tra l'altro, dettato anche dal ritiro del suo storico doppiatore, Kiyoshi Kobayashi, che sarà sostituito da Akio Ohtsuka.

Ad ogni modo, potete dare un'occhiata all'episodio in questione grazie a Yamato Video che ha annunciato l'arrivo dell'anime in simulcast. A tal proposito, grazie alle prime informazioni derivanti dall'edizione home video è stato confermato che Lupin III Part 6 si comporrà in totale di 24 episodi.

