Lupin III Part 6: svelata la Key Visual ufficiale della nuova stagione

Le folli scorribande del ladro gentiluomo e della sua squadra sono destinate a continuare a lungo, solo recentemente infatti TMS Entetarinment ha annunciato Lupin III Part 6, la nuova stagione dell'anime prevista in ottobre. Toccherà dunque a questi nuovi episodi proseguire una storia che si era conclusa con un colpo di scena sconvolgente.

Per chi non se lo ricordasse, infatti, la Part 5 era terminata con un grande colpo di scena e la più sincera delle dichiarazioni d'amore del nostro iconico ladro gentiluomo. Con un gesto eclatante, dunque, Lupin III si toglie la maschera per mostrare a Fujiko il suo vero volto, quello che non aveva mai mostrato prima a nessun altro.

Ad ogni modo, dalle poche informazioni trapelate finora sul nuovo progetto, sappiamo che la Part 6 sarà ambientata a Londra con lo studio di animazione che descrive questa nuova stagione "all'insegna del mistero". Nelle scorse ore TMS Entertainment ha inoltre svelato la nuova locandina ufficiale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che mostra i protagonisti insieme a nuovi personaggi. Non ci resta dunque che attendere ancora un paio di mesi per il debutto dei nuovi episodi attesi nel mese di ottobre.

