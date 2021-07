Lupin III - La partita italiana arriva doppiato con Yamato Video

In occasione del suo trentesimo anniversario, Yamato Video si è impegnato nel portare il doppiaggio italiano di alcune serie anime. Terzo annuncio fatto dall'azienda italiana è Lupin III - La partita italiana, venticinquesimo film animato dell'iconico ladro gentiluomo nato dal genio del compianto Monkey Punch.

Dopo gli annunci a sorpresa dei doppiaggi in italiano di Fire Force, che arriverà a settembre su Italia 2, e di ARTE, Yamato Video questa volta punta su un grande classico: Lupin III. "Yamato Video dà voce all'animazione! Festeggia con 30 anni di emozioni con tante sorprese! Si continua con: Lupin III - La partita italiana", si può leggere nel comunicato di Yamato Video rilasciato ai fan.

L'annuncio del doppiaggio in italiano di questa nuova avventura del ladro gentiluomo è stato accompagnato da un trailer rilasciato su YouTube. Lupin III - La partita italiana è il 25° special televisivo anime di Lupin. Andato in onda in Giappone per la prima volta nel 2016, è ambientato a cavallo tra gli episodi della serie Lupin III - L'avventura italiana.

Ecco la trama del film anime. "Dopo aver avuto notizia della scomparsa di Rebecca Rossellini, Lupin parte alla sua ricerca. Nel frattempo, riceve una lettea di sfida da parte di un misterioso uomo mascherato che si fa chiamare il Conte Mascherato. Lupin è stato invitato a una gara a chi per primo riuscirà a impossessarsi dell'eredità del Conte di Cagliostro".

Con l'aiuto dell'Ispettore Zenigata, Lupin avrà dunque l'arduo compito di salvare l'ereditiera della famiglia Rossellini. Al momento, non è ancora stato rivelato quando e dove verrà trasmesso il doppiaggio italiano di Lupin III - La partita italiana.