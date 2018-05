Lupin III: Per un dollaro in più, sabato 12 maggio Italia 1 trasmetterà il 12° special TV

Mediaset ha aggiornato, come sempre, la propria Guida TV sul sito ufficiale, permettendoci di scoprire il prossimo appuntamento dedicato a Lupin III di sabato 12 maggio: per lo slot, ormai consueto, della seconda serata, è in arrivo Lupin III: Per un dollaro in più, il 12° special TV della serie animata.

Il titolo originale della produzione è Lupin III: 1$ Money Wars e fu trasmesso sui circuiti televisivi giapponesi nel 2000: in Italia fu mandato in onda su Italia 1 soltanto nel 2004 con il titolo di Lupin III: Per un dollaro in più.

Di seguito la sinossi della pellicola diretta da Hideki Tonokatsu:

Lupin tenta di comprare all'asta un anello, ma viene battuto, per un solo dollaro, da Cynthia, presidente di una Banca d'Investimenti che ricicla denaro sporco. L'anello, in apparenza un gioiello di scarso valore, nasconde in realta' un messaggio che puo' condurre chi riesce a decifrarlo presso il luogo dove e' nascosta una preziosissima spilla. Lupin, a conoscenza come Cynthia del reale valore della spilla (che ha il potere di far diventare, chi la possiede, padrone del mondo), riesce a riprendersi l'anello. Per decifrare il messaggio, scritto nell'antica lingua dei Maya, Lupin si trasferisce assieme ai suoi amici a Kali, una bella isola tropicale, ricca di petrolio. Qui riuscira' a trovare la spilla e a sventare il terribile piano di Cynthia, decisa a far scoppiare la Terza Guerra Mondiale per ricavare enormi profitti dal controllo della produzione del petrolio...

Lupin III: Per un dollaro in più segue l'11° special della serie, intitolato L'amore da capo - L'uovo di Colombo del 1999, andato in onda su Italia 1 due settimane fa. Ieri sera, sabato 5 maggio, Mediaset ha invece trasmesso il 15° della serie, intitolato Un diamante per sempre.