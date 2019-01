Lupin III, previsto un nuovo lungometraggio animato per questo 2019

Quest'anno sentiremo spesso parlare del famoso ladro gentiluomo, Lupin III, in quanto due sono i nuovi progetti in lavorazione alla TMS Entertainment. La notizia è stata rilasciata qualche ora fa, ma vediamo nel dettaglio di che si tratta!

In attesa del già annunciato 26° special animato televisivo intitolato Lupin III: Goodbye Partner, dedicato alle avventure del simpatico e scaltro ladro nato dalla penna di Monkey Punch nel lontano 1967, sull'account ufficiale Twitter di Kinyō Road Show! (Friday Road Show!), di NTV, è stato annunciato una nuova pellicola d'animazione con Lupin III come protagonista.

Grazie a Moetron abbiamo modo di vedere anche il breve filmato andato in onda alla fine della trasmissione dello speciale Lupin III Italian Game. Al momento non ci sono altre informazioni, sappiamo che il debutto nelle sale giapponesi del nuovo film di Lupin III è in programma per l’inverno 2019. Secondo quanto rilasciato sull'account Twitter, dovremo attendere ancora un pò prima di ricevere maggiori aggiornamenti.

Come anticipato il 25 Gennaio 2019 andrà in onda lo special tv Lupin III: Goodbye Partner, prima storia completamente originale da circa sei anni e che si incentrerà sul tradimento di Jigen. Ricordiamo inoltre che Lupin III: Parte 5, anime più recente dedicato al nostro amato ladro e trasmesso su Mediaset, è disponibile in streaming su Crunchyroll. Che ne pensate, siete curiosi? Chi di voi vedrà lo special?