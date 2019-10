Lupin III: Prison of the Past è il nuovo film animato dedicato al nostro ladro preferito

Come sicuramente saprete, i tanti fan del franchise con protagonista Lupin hanno avuto di che gioire nel corso di questi ultimi mesi. Dopotutto, la presentazione di una nuova pellicola affiancata a vari annunci a tema pensati per sfruttare l'occasione, come ad esempio una nuova linea di vestiti, ha saputo esaltarci tutti.

A quanto pare, però, Lupin III: The First non sarà l'unica produzione cinematografica che vedrà la luce nel corso dei prossimi mesi, visto che il canale televisivo Nihon TV ha ufficialmente annunciato la produzione del film animato Lupin III: Prison of the Past, pellicola che questa volta tornerà alle origine con un lavoro d'animazione interamente in 2D, seguendo quindi la strada di tante altre produzioni dedicate a Lupin. Secondo quanto annunciato, il lungometraggio sarà reso disponibile nelle sale nipponiche il 29 novembre 2019, ma per il momento non sono state rilasciate dichiarazioni in merito a una release europea.

A quanto pare, la produzione è nata per essere proiettata nel corso del cosiddetto "Lupin Festival", evento interamente dedicato al ladro più famoso del mondo durante il quale verrà mostrato anche Lupin vs Conan, uscito originariamente nel 2013. La storia vedrà questa volta Lupin e la sua banda in uno strano paese chiamato Dolente rivelatosi capace d'attirare ladri da ogni parte del globo per i suoi intriganti segreti. Lupin, però, è giunto sul posto con un altro obiettivo in mente, ovvero liberare un ladro che è stato imprigionato.

Oltre a Hatsuki Tsuji è stato posto come director, Shatner Nishida si occuperà della sceneggiatura, Hirotaka Marufuji lavorerà al character design e Yuji Ohno comporrà la colonna sonora. Insomma, il franchise di Lupin vedrà il sopraggiungere di un altro film da affiancare a Lupin III: The First, giunto sulla bocca di tutti per essere a tutti gli effetti la prima pellicola dedicata al nostro amato ladro a essere stata realizzata interamente in computer grafica, di cui è disponibile anche la nostra anteprima sulle pagine di Everyeye.