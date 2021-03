Lupin III: quella volta che il protagonista incontrò Lady Oscar

Le avventure di Lupin III sono entrate a far parte della mitologia della cultura nipponica, merito dell'autore Monkey Punch che ha preso in prestito il capolavoro di Maurice Leblanc per costruire un immaginario affascinante, seppur con tutta una serie di problemi legali che accompagnarono il sensei per gran parte della sua vita.

Nonostante questo, il ladro gentiluomo continua ancora oggi ad affascinare il pubblico per via delle sue innumerevoli scorribande in giro per il mondo. Una di esse, all'interno della seconda serie dell'anime, unisce Lupin III a Lady Oscar nel vano tentativo di cercare la corona di Maria Antonietta con la pozione al suo interno. La puntata in questione, la n°100, vedeva inoltre i due provare un'attrazione reciproca, sentimento in parte censurato con il doppiaggio in italiano in quanto il ladro gentiluomo riteneva che Oscar fosse un uomo. Vi suggeriamo, dunque, di recuperare la puntata con doppiaggio originale ma sottotitolato in italiano.

Ad ogni modo, la puntata in questione nacque per commemorare il 100° episodio della seconda serie di Lupin III e, per l'occasione, lo staff decise di inserire la protagonista di Lady Oscar che appena un mese più tardi avrebbe fatto la sua prima apparizione nell'omonimo anime. Entrambi i titoli, infatti, erano curati dallo stesso studio di animazione, TMS Entertainment, all'epoca Tokyo Movie Shinsha.

