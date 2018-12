Lupin III: Ritorno alle Origini, due sigle firmate Giorgio Vanni

Ieri, sabato 15 dicembre, in seconda serata sul canale Italia 1 sono stati finalmente trasmessi i primi episodi delle nuove avventure del ladro gentiluomo, Lupin III. In prima tv assoluta verranno proiettati, a scadenza settimanale, ben tre episodi della quinta stagione dal titolo Lupin III: Ritorno alle origini.

Amato da grandi e piccini, la saga, nota più comunemente nota come Lupin III: Parte 5, segue le vicende dell'amatissimo e ormai immortale ladro avventurarsi in Francia. La scelta del titolo, ricordiamo, deriva dal fatto che, dopo svariate vicissitudini in Italia, il nipote di Arsenio Lupin decide di tornare nella terra d'origine del nonno dove si ritroverà coinvolto in un gioco online che lo vede ricercato da tutti. Ovviamente non sarà l'unica sfida che Lupin dovrà affrontare!

Oltre al desiderio di rivedere in azione il ladro combina guai, tanta curiosità è stata rivolta alla sigla di questa nuova serie, dopo svariate discussioni legate alla quarta serie "italiana". Ancora una volta Mediaset sembra aver voluto puntare su Giorgio Vanni con ben due canzoni, la opening e la ending theme. In effetti già precedentemente il cantante aveva fatto capire che non ci sarebbe stata una sola sigla.

Dal titolo "Lupin ladro Full Time", la opening è stata realizzata dal trio Alessandra Valeri Manera, Max Longhi e Giorgio Vanni. Per l'ending questa volta Vanni è stato affiancato da una cantante milanese, Alessandra Bordiga, che da tempo collabora con diversi studi di registrazione a Milano per spot, sigle e jingles per Mediaset e Sony. Scritta da Max Longhi e Giorgio Vanni, la canzone finale ha come titolo "Rubami ancora il cuore". Lo stile indubbiamente è inconfondibile, voi che ne pensate di queste due sigle? Giorgio Vanni è riuscito a dare la giusta enfasi al ritorno di Lupin III?