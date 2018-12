Lupin III: Ritorno alle Origini, ecco il trailer ufficiale italiano!

Nelle scorse ore è stato diffuso sulla pagina Facebook ufficiale di Italia 1 il trailer televisivo della nuova serie Lupin III: Ritorno alle Origini, che debutterà sulle reti Mediaset dal prossimo 15 dicembre.

Il ladro gentiluomo più famoso del mondo è pronto a tornare sulla televisione italiana, grazie al lavoro fatto da Mediaset. Nei giorni scorsi abbiamo appreso che Lupin III: Ritorno alle Origini, titolo italiano della serie Lupin III: Part 5, sarà trasmesso su Italia 1 dalle 23:15 del prossimo 15 dicembre, e oggi abbiamo anche il primo spot televisivo che ne pubblicizza l'avvento.

Nel breve filmato, pubblicato sul profilo Facebook ufficiale del canale, possiamo vedere tutti i principali protagonisti, da Lupin a Zenigata, passando per Fujiko, fino ad arrivare a Jingen e Goemon. Date uno sguardo al filmato allegato alla notizia e fateci sapere cosa pensate di questa nuova avventura ambientata in Francia, patria della famiglia del nostro protagonista. Che si tratti dell'occasione buona per approfondire il passato misterioso della dinastia di ladri più famosa della Storia?

Ecco a questo punto quella che è la sinossi della serie Lupin III - Ritorno alle Origini:

"La storia comincia con Marco Polo, un sito web dove le persone possono acquistare illegalmente prodotti come droga e armi. L'obiettivo di Lupin è accaparrarsi la valuta digitale che il sito guadagna grazie alle transazioni: è necessaria una chiave per rubare la valuta digitale, per questo Lupin si infiltra nelle Twin Towers, una massiccia struttura di server sotto stretta sorveglianza. Il custode della chiave che incontra Lupin è una geniale ragazza hacker di nome Ami"