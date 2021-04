Lupin III - Ritorno alle Origini, il ladro più affascinante è arrivato su Italia 2

Il ladro più affascinante, astuto, gentiluomo e abile del mondo è tornato! La quinta serie animata, Lupin III - Ritorno alle Origini, è finalmente arrivata in Italia grazie a Mediaset. Questa nuova opera andrà a far compagnia a My Hero Academia e gli altri sul canale Italia 2.

Come svelato da Yamato Video, Lupin III - Ritorno alle Origini è arrivato su Italia 2, canale televisivo di Mediaset. L'anime, che ha debuttato quest'oggi, andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 17:00 circa; ogni giorno verranno trasmessi ben tre episodi.

Italia 2 si conferma come la rete Mediaset dedicata agli anime e ai più giovani. Prima della quinta serie di Lupin III, infatti, su Italia 2 vanno in onda tre episodi di Dragon Ball Super, mentre a seguire ci sono due episodi di ONE PIECE. Ricordiamo, inoltre, che ogni mercoledì sera, alle ore 21:10, vengono trasmessi cinque episodi di My Hero Academia stagione 4.

I 24 episodi totali di Lupin III - Ritorno alle Origini si dividono in quattro archi narrativi in cui, come al solito, il re dei ladri si divide tra furti geniali e irriverenti gag. Seguirete la quinta serie animata basata sui personaggi del manga di Monkey Punch?

Nel frattempo, ecco cosa ha reso Le Avventure di Lupin III un cult. Da quella prima avventura il protagonista è cambiato numerose volte. Scopriamo l'evoluzione di Lupin III, il ladro gentiluomo.