Lupin III: sabato 10 febbraio su Italia 1 il primo film della serie e l'anime su Fujiko

L'appuntamento settimanale targato Mediaset con la seconda serata del sabato prosegue all'insegna di: questa volta tocca a un doppio appuntamento con un vecchio film sul ladro gentiluomo e la serie su Fujiko.

Dopo la messa in onda, nelle scorse due settimane, di Lupin III vs Detective Conan - sia lo special TV del 2009 che il film del 2013 - l'appuntamento del sabato prosegue sulla scia del ladro gentiluomo.

Si parte quindi sabato in seconda serata su Italia 1, a partire dalle 23:05, con il film Lupin III: La Pietra della Saggezza, lungometraggio datato 1978 diretto da Shoji Yoshikawa: si tratta proprio del primo film che compone la lunghissima lista di pellicole dedicate al ladro creato dal grande Monkey Punch e rappresenta quindi un appuntamento a dir poco imperdibile per tutti gli appassionati, vecchi e nuovi, di Lupin.

L'appuntamento prosegue, sempre su Italia 1 alle ore 01:10 della notte tra sabato 10 febbraio e domenica 11 febbraio, con il secondo episodio di Lupin III: La donna chiamata Fujiko Mine, miniserie incentrata proprio sulla sensuale donna di cui il ladro gentiluomo è da sempre invaghito. La donna chiamata Fujiko Mine è un anime dedicato a un pubblico maturo, dedicato alle origini della criminale e al suo primo incontro con Lupin e Jigen.

Di seguito la sinossi del film Lupin III: La Pietra della Saggezza...

Un condannato a morte viene impiccato. L'analisi del DNA conferma che si tratta di Lupin. Noi, pero', ritroviamo il nostro eroe all'interno della Piramide di Cheope dove, insieme a Jigen, sta rubando una preziosissima pietra, che ha promesso di consegnare a Fujiko. Anche Lupin e' sconcertato dalla notizia della propria morte, ma in quel momento deve pensare a liberarsi di Zenigata che, come al solito, lo insegue. Ovviamente ci riesce e consegna la pietra a Fujiko. La ragazza si rifiuta di dirgli chi le ha commissionato il furto e, quando scappa, Lupin la segue. Scopre cosi' che il socio di Fujiko e' Mamo, un misterioso personaggio che somiglia a un vecchio Puffo e che e' convinto di essere un dio. In cambio della pietra (che in realta' e' la "pietra filosofale"), Mamo ha promesso a Fujiko di renderla immortale. Indagando, Lupin scopre che il concetto di immortalità di Mamo e' strettamente legato alla clonazione.

A seguire, invece, la sinossi dell'episodio 2 de La Donna Chiamata Fujiko Mine:

Dopo aver perso una scommessa in un prestigioso casinò, Fujiko viene costretta dalla proprietaria del posto a rubare la 357 Magnum del formidabile pistolero Daisuke Jigen, che ne ha ucciso il marito.

Appuntamento a sabato notte su Italia 1!