Lupin III: sapevate che il ladro gentiluomo è il fan numero uno di Superman?

Le scorribande di Lupin III e dei suoi amici sono un'icona della cultura anime e manga. Nel tempo, infatti, il mitico ladro gentiluomo è diventato una dalle figure più conosciute del panorama nipponico con svariate serie televisive approdate persino nel nostro Paese, una delle quali ambientata anche in Italia.

Tra un paio di mesi Lupin III tornerà con la parte 6, annunciata a maggio a sorpresa per festeggiare i 50 anni dell'anime. Il debutto dei nuovi episodi sono previsti ad ottobre anche se ancora non abbiamo molte informazioni a riguardo, come ad esempio il numero delle puntate totali, se non che le avventure saranno ambientate a Londra. Vi ricordiamo che lo studio TMS Entertainment descrive la sinossi di questo progetto quanto segue: "La nuova serie Lupin III Part 6 si svolge attorno al tema del "mistero" con Lupin e la gang che si ritrovano nell'era moderna. Quale sarà il loro prossimo obiettivo?"

Ad ogni modo, in molti non sanno che Monkey Punch ha fatto del suo protagonista un fan accanito di Superman e diverse citazioni si ritrovano all'interno della serie televisiva. In una puntata Lupin esce dal cinema entusiasta del nuovo film di Superman al contrario di Jigen e Goemon indispettiti invece dalla pellicola. Sappiamo anche, in ultimo, che il film preferito dal nostro ladro gentiluomo è Superman IV: The Quest For Peace del 1987.

