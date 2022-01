Lupin III: la sensuale Fujiko Mine in un cosplay dell'italiana Hana

I personaggi di Lupin III ormai sono leggenda. Nessuno avrebbe pensato negli anni '60 che dal breve manga di Monkey Punch sarebbero scaturite delle sagome così iconiche e che hanno avuto vita più lunga dell'originale. Oltre a percorrere una strada molto diversa, gli anime di Lupin III hanno proposto tante avventure divertenti e uniche.

Nonostante questa unicità, il nucleo rimane sempre lo stesso. C'è l'inafferrabile Lupin III, protagonista della storia, che ruba qualunque cosa insieme ai fidi compagni Goemon e Jigen. A tentare di catturarlo c'è Zenigata, l'ispettore che gira per il mondo pur di catturare il suo arcinemico. Infine c'è Fujiko Mine, una donna che ha conquistato il cuore di Lupin e non solo, che a volte si traveste da alleata e talvolta da avversaria.

La sua storia è lunga e ricca di seduzione, come rivela l'anime La Bugia di Fujiko Mine, e ha trovato amore non soltanto nei personaggi di Lupin III ma anche tra il grande pubblico di ogni età e di ogni provenienza. E proprio nel nostro paese c'è stata una cosplayer che le ha dedicato alcune foto. La ladra Fujiko Mine ruba i cuori anche in questo cosplay di Hana, vestita in tuta nera e foulard rosso al collo.

La ladra è tornata anche nel nuovo anime, con Lupin III Part 6 che si è dedicato recentemente alle donne.