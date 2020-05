Lupin III: una sexy Fujiko si mostra nel cosplay di Amatuka_Rio

Ci sono alcuni personaggi che hanno fatto la storia degli anime in Italia e alcuni di questi sono da ricercarsi nell'anime di Lupin III. Il mitico ladro ha una storia lunga con varie edizioni approntate negli anni, ma nonostante le modifiche il quartetto formato da Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko rimarrà sempre iconico.

Essendo l'unica donna del gruppo e con un carattere piuttosto particolare, Fujiko Mine ha sollevato tante attenzioni. Inoltre è una donna tratteggiata come bomba sexy e pertanto in molti sono cresciuti col suo mito da femme fatale. Il personaggio è stato al centro di diverse trame e tradimenti ai danni di chiunque, anche di Lupin, e ciò ha reso il rapporto tra i due ladri particolare come spiegato da Monkey Punch.

Comunque ciò che resta più impressa nella mente è la sensualità di Fujiko, data dalle sue forme eccezionali. Durante gli episodi delle serie di Lupin III è stata ritratta in tanti modi, anche nuda nell'anime di La Donna Chiamata Fujiko Mine, ma rimane un classico il suo abito nero e attillato da ladra. Questa versione è stata adottata da Amatuka_Rio per presentare il suo cosplay di Fujiko Mine. La modella giapponese non ha di certo il fisico prosperoso di Fujiko tuttavia ha realizzato una foto convincente.

Conoscete il vero significato del nome di Fujiko?