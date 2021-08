Lupin III - La Terza Serie è il nuovo annuncio di Yamato Video

In occasione del suo trentesimo anniversario, Yamato Video continua a dare voce all'animazione e raggiunge quota cinque. Agli annunci precedenti, si aggiunge Lupin III - La Terza Serie, che riceverà un nuovo doppiaggio integrale.

A Fire Force, che arriverà a settembre su Italia 2, ARTE, Carletto il Principe dei Mostri e Lupin III - La partita italiana, si aggregherà anche Lupin III - La Terza Serie. Questo è il quinto annuncio fatto dal distributore italiano in occasione del suo trentesimo anniversario. L'adattamento animato tratto dall'opera di Monkey Punch sarà completamente ridoppiato nella nostra lingua.

"Trent'anni di emozioni. Yamato Video dà voce all'animazione per ogni generazione". "Festeggia con noi 30 anni di emozioni con tante sorprese! Si continua con: Lupin III - La Terza Serie (nuovo doppiaggio integrale".

La terza serie di Lupin, quella in cui il ladro gentiluomo indossa l'iconica giacca rosa, venne trasmessa per la prima volta in Giappone nel 1984 e arrivò nel 1987 su Italia 1. Questa prima edizione venne doppiata dalla MI.TO. Film.

Il doppiaggio di casa Yamato Video presenta un voice cast di prima fascia, che conferma quello del film annunciato in precedenza. La voce di Lupin III sarà quella di Stefano Onofri, mentre quelle di Jigen, Fujiko e Zenigata saranno rispettivamente di Alessandro D'Errico, Alessandra Korompay ed Enzo Consoli. Come continueranno i festeggiamenti in casa Yamato Video? Fateci sapere le vostre previsioni con un commento nell'apposito box sottostante!