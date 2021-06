Lupin III: la terza serie e la Parte 5 sono disponibili su Amazon Prime Video

L'immortale capolavoro di Monkey Punch e le folli avventure del ladro gentiluomo sono ormai parte integrante della cultura anime e manga e della loro diffusione in occidente. Lupin III è un'icona del medium anche in Italia basti pensare che la quarta serie è stata ambientata in larga parte a San Marino.

Con oltre 50 anni di storia alle spalle, la serie di Lupin III continua ad essere uno dei gioiellini di TMS Entertainment, lo studio che da anni continua a portare avanti le scorribande della squadra dell'iconico ladro gentiluomo. In attesa del debutto della Parte 6 di Lupin III il prossimo ottobre, nel frattempo continua anche la partnership tra Yamato Video e Amazon Prime Video.

Ad arricchire il catalogo del colosso americano, dunque, ci pensano la terza serie e la Parte 5: Ritorno alle Origini. Entrambi i titoli sono già disponibili alla visione su Prime Video ma soltanto con audio in italiano e si uniscono alle prime due serie rilasciate appena qualche settimana fa. Non ci resta dunque che rimandarvi alla visione delle due serie televisive ma, prima di allora, che ne dite di dare un'occhiata al nostro speciale di approfondimento sull'evoluzione del ladro gentiluomo nella serie animata?

E voi, invece, coglierete questa opportunità per recuperare l'anime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.