Lupin III The First: Anime Factory annuncia l'edizione homevideo del film

Dopo che l'emergenza Coronavirus ha costretto Anime Factory a rimandare l'uscita di Lupin III The First, l'azienda ha deciso di pubblicare il nuovo lungometraggio dedicato al ladro gentiluomo in edizione homevideo.

Ad annunciarlo è l'account Facebook ufficiale di Anime Factory, con un messaggio che potete trovare in calce alla notizia. Il post infatti rivela che il film non sarà più pubblicato nelle sale italiane, ma sarà possibile acquistarlo a partire dal prossimo 29 ottobre. Non conosciamo ancora il formato o le modalità con cui sarà possibile vederlo, ma è certo che l'azienda sarà pronta a stupire tutti gli appassionati, che potranno finalmente ammirare il film inizialmente previsto per il 26 febbraio. Siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo qualche dettaglio in più.

I fan hanno accolto con entusiasmo la notizia, anche se in molti si sono detti delusi per non averlo potuto vedere al cinema: una sua uscita nelle sale sarebbe possibile, ma le attuali disposizioni per affrontare la pandemia di Coronavirus renderebbero tutto molto più complicato. Nel frattempo continua il grande successo di critica del film, Lupin III The First è stato candidato agli Annecy Awards 2020, mentre se siete curiosi di scoprire qualcosa di più sull'opera vi segnaliamo la nostra recensione del film dedicato a Lupin e al resto della sua banda.