Lupin III - The First arriva al cinema il 27 febbraio, ecco il poster italiano ufficiale

È stato diffuso pochi minuti fa il primo poster italiano ufficiale di Lupin III - The First, il nuovo film in 3DCG dedicato al celebre ladro gentiluomo. La pellicola, recentemente lodata da diversi siti di informazione per via dello splendido comparto tecnico, debutterà in Italia il prossimo 27 febbraio grazie agli sforzi di Koch Media.

Il poster mostra la squadra al completo, con le bellissime Fujiko e Laetitia rispettivamente alla destra e alla sinistra del protagonista. In secondo piano c'è spazio anche per l'ispettore Zenigata e altri due nuovi personaggi, Gerald e Lambert.

Lupin III The First venne mostrato per la prima volta nel corso della stagione estiva, più precisamente nel mese di luglio. Dopo le iniziali critiche ricevute per via della scelta legata all'utilizzo della tecnica 3DCG, la pellicola riuscì cambiare gli umori del pubblico grazie all'eccezionale lavoro svolto dal team di animazione. Il debutto giapponese del 6 dicembre vide il lungometraggio piazzarsi al secondo posto, alle spalle di Frozen 2. Le vendite comunque si dimostrarono più che convincenti, seppur inferiori a quelle dell'apprezzatissimo Lupin Terzo vs Detective Conan del 2013.

