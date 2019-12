Lupin III The First: 2° posto al debutto con 300 milioni di yen, Frozen 2 tiene la vetta

Lo spettacolare trailer di lancio di Lupin III The First sembra aver conquistato il pubblico giapponese, visto che il ladro gentiluomo ha chiuso il suo primo weekend nei cinema nipponici con incassi a dir poco convincenti. I primi report infatti, parlano di 307.395.900 yen guadagnati e 220.000 biglietti venduti nei primi tre giorni.

Secondo quanto riportato da ANN, sarebbero stati strappati circa 43.000 ingressi il giorno di uscita, ovvero venerdì 6 dicembre, e altri 177,000 tra sabato e domenica. Le cifre comunque non sono state sufficienti per soffiare il primo posto al box office a Frozen 2, ancora saldamente in testa in praticamente tutti i Paesi in cui è proiettato.

Sul fronte negativo, Lupin III The First avrebbe anche incassato, come previsto, meno della metà di Lupin Terzo vs Detective Conan, il film crossover del 2013. Secondo gli analisti comunque, il nuovo lavoro di Takashi Yamazaki dovrebbe raggiungere senza troppi problemi il miliardo e mezzo.

Lupin III The First venne mostrato per la prima volta nel corso della stagione estiva, più precisamente nel mese di luglio. Dopo le iniziali critiche ricevute per via della scelta legata all'utilizzo della tecnica 3DCG, la pellicola è riuscita cambiare gli umori del pubblico grazie all'eccezionale lavoro svolto dal team di animazione.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il film? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al primo teaser italiano di Lupin III The First condiviso lo scorso 6 ottobre.