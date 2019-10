Lupin III The First e Dunhill si uniscono per una nuova linea di vestiti

L'improvviso annuncio di Lupin III The Third ha indubbiamente saputo stupire tutti i fan del franchise per il suo carattere più unico che raro, essendo di fatto la prima pellicola dedicata al nostro ladro preferito ad essere stata interamente realizzata in computer grafica.

I fan si sono dimostrati incredibilmente curiosi nei confronti dell'opera e come facilmente immaginabile, fin dal suo primo trailer d'annuncio sono stati presentati vari prodotti a tema pensati per sfruttare il ritorno di Lupin e dei suoi compagni. Ebbene, la compagnia Dunhill - specializzata in articoli d'abbigliamenti di lusso - ha ufficialmente annunciato di aver iniziato un'interessante partnership con Lupin III The First, il tutto al fine ultimo di portare alla luce una nuova linea d'abbigliamento che possa permettere a tutti i fan del franchise di poter letteralmente vestire i panni dei ladri più conosciuti di sempre.

L'annuncio è arrivato tramite un tweet di TMS Entertainment visionabile a fondo news in cui viene confermato che la società di moda è attualmente al lavoro per portare alla luce diversi eleganti capi d'abbigliamento tratti direttamente dalla pellicola, una notizia che farà sicuramente la gioia di tutti i fan più appassionati dell'epopea con protagonista Lupin.

Nel caso in cui foste interessati, al Romics è stato mostrato un nuovo teaser dedicato a Lupin III The First, pellicola che ha visto anche il sopraggiungere di una splendida key visual a tema.