Lupin III The First si mostra in uno spettacolare trailer

Come probabilmente saprete, alcuni mesi fa è stato ufficialmente annunciato al pubblico Lupin III The First, nuova pellicola dedicata al nostro amatissimo ladro che ha saputo stupire i fan in quanto identificabile come primo film del franchise realizzato interamente in 3D.

L'uscita dell'opera si fa sempre più attesa, con la pubblicazione nelle sale fissata per questo dicembre in Giappone, e per l'occasione è stato pubblicato un nuovo e interessante trailer dedicato alla produzione. Come visionabile nel video, il lavoro tecnico messo in luce è semplicemente sbalorditivo, simile alle migliori creazioni targate Pixar e Dreamworks, con personaggi che sprigionano un'incredibile energia ben palpabile da ogni espressione facciale e movimento del corpo.

Seppur al momento siano ancora poche le informazioni relative alla storia e ai problemi che Lupin incontrerà lungo la strada, è chiaro che la nuova avventura del nostro ladro saprà mettere in scena un intreccio d'eventi esplosivo e indimenticabile. Inoltre, quanto mostrato fino ad ora ha già saputo riscuotere enormi consensi da parte di critica e pubblico, con numerosi personaggi dell'industria cinematografica che hanno elogiato l'ottimo lavoro svolto. Recentemente è stato anche annunciato che la pellicola verrà mostrata al Romics.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Lupin III è un famosissimo manga scritto e disegnato da Monkey Punch su Manga Action dal 7 luglio 1967 all'aprile del 1972 che nel corso degli anni ha saputo riscuotere un incredibile e inaspettato successo che ha saputo conquistare grandi e piccoli. Le avventure di Lupin Sansei sono state raccolte in 15 volumi, pubblicati anche in Italia negli scorsi anni grazie al lavoro di Planet Manga. Grazie agli enormi risultati ottenuti a livello globale, la storia del ladro più famoso al mondo è tornata a presentarsi più e più volte anche in vari altri manga spin-off, senza ovviamente dimenticare in universo animato che ha visto diverse serie TV e film d'animazione dedicati.