Lupin III The First: le nuove immagini tratte dal film conquistano i fan

La gang di Lupin ne ha passate tante. Viaggiando per tutto il mondo, sia in versione anime che manga, ha dato vita a grandi avventure. Il ladro gentiluomo sta però per entrare in una nuova fase con il prossimo film in 3DCG, Lupin III The First, che potrebbe segnare un cambio di fronte nella produzione di lungometraggi del franchise.

Nei mesi recenti, il 3DCG non è stato visto di buon occhio dai fan dell'animazione, tuttavia in molti si sono espressi a favore della produzione di Lupin III The First. Con le nuove immagini divulgate nei giorni scorsi si può anche capire il perché.

L'utente Lupinpod ha raccolto sul suo account Twitter alcune immagini inserite sul sito del film di Lupin III, permettendoci di dare uno sguardo accurato al character design dei cinque protagonisti. Nel primo dei tweet vediamo il gruppetto di quattro ladri, ognuno col proprio abito distintivo, mentre nella seconda immagine è protagonista l'ispettore Zenigata, anch'egli con la classica divisa.

Gli ultimi due tweet ci mostrano poi diverse immagini tratte dal film di Lupin III The First. Ognuna di queste immagini mostra due primi piani per i cinque personaggi principali, mentre l'ultima ci mostra Lupin alle prese con gli antagonisti della pellicola.

L'animazione in 3D sembra comunque catturare per bene lo spirito della serie e, mentre per il responso effettivo bisognerà attendere la proiezione nei cinema, sicuramente dalle prime immagini diffuse non sembra essere stato prodotto in economia. Cosa vi aspettate dal nuovo lungometraggio Lupin III The First?